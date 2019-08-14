СК расследует гибель рабочего в шахте лифта на улице Коллонтай

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

Следователи Петербурга разбираются в обстоятельствах смерти 32-летнего рабочего, который упал в шахту лифта в доме на улице Коллонтай. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

Трагедия произошла 11 ноября. Во время ремонта оборудования лифта мужчина сорвался вниз и разбился насмерть. Уголовное дело расследуют по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ".

Ранее подросток разбился насмерть, упав с балкона на 15 этаже на Мебельной улице.

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