Рустам Сайфуллин оценил фортификацию в зоне СВО.

Кассетные боеприпасы натовского образца никак не помогут Вооруженным силам Украины прорвать оборонительные позиции российской армии, так как они выполнены по всем правилам фортификации. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин.

Агония у них, так скажем, что кассетными боеприпасами они там что-то изменят. Нет, кассетными боеприпасами они не изменят ничего - у нас в фортификационном отношении оборона довольно таки устойчива. Блиндажи в три наката и минимум полметра земли прекрасно держат 155-й калибр. Рустам Сайфуллин, военный РФ

Эксперт уточнил, что от кассетных и других боеприпасов хорошо защищают старые "дедовские" способы и методы, которые использовались в ходе боевых действий еще во времена Великой Отечественной войны. По мнению Рустама Сайфуллина, грамотно обустроенные рубежи, окопы, траншеи, позиции, общая фортификация позволяют увеличить шансы личного персонала на выживаемость, поэтому все критерии соблюдаются при строительстве местными командирами.

Оборудованы в полном соответствии с требованием, а где-то, может быть, даже еще глубже и еще, так скажем, насыпь именно увеличена плюс там плиты применяют. Рустам Сайфуллин, военный РФ

Герой России Сайфуллин: ВСУ возят пополнения и погибших разными путями.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости