Герой "Форсажа" Вин Дизель стал певцом

Популярный актер боевиков представил зрителям свою премьерную песню.

Сегодня в сети состоялась премьера песни популярного актера Вина Дизеля.

На YouTube опубликована аудиоверсия дебютной песни Вина Дизеля Feel Like I Do. Неожиданно для поклонников песенка очень легкая и летняя с хорошо узнаваемым голосом любимого актера.

К исполнению песни актер приступил во время самоизоляции, чтобы выйти из зоны комфорта. Для создания песни он объединился с норвежским ди-джеем Kygo. Вин Дизель поблагодарил всех, кто поверил в него.

Тем время песня в исполнении Вин Дизеля набирает популярность.

Видео: YouTube.Various Artists - Topic