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Герой "Форсажа" Вин Дизель стал певцом

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Популярный актер боевиков представил зрителям свою премьерную песню.

Сегодня в сети состоялась премьера песни популярного актера Вина Дизеля.

На YouTube опубликована аудиоверсия дебютной песни Вина Дизеля Feel Like I Do. Неожиданно для поклонников песенка очень легкая и летняя с хорошо узнаваемым голосом любимого актера. 

К исполнению песни актер приступил во время самоизоляции, чтобы выйти из зоны комфорта. Для создания песни он объединился с норвежским ди-джеем Kygo. Вин Дизель поблагодарил всех, кто поверил в него.

Тем время песня в исполнении Вин Дизеля набирает популярность.

Видео: YouTube.Various Artists - Topic

 

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Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино, Музыка,

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