Герой "Форсажа" Вин Дизель стал певцом

Сегодня в сети состоялась премьера песни популярного актера Вина Дизеля.
На YouTube опубликована аудиоверсия дебютной песни Вина Дизеля Feel Like I Do. Неожиданно для поклонников песенка очень легкая и летняя с хорошо узнаваемым голосом любимого актера.
К исполнению песни актер приступил во время самоизоляции, чтобы выйти из зоны комфорта. Для создания песни он объединился с норвежским ди-джеем Kygo. Вин Дизель поблагодарил всех, кто поверил в него.
Тем время песня в исполнении Вин Дизеля набирает популярность.
Видео: YouTube.Various Artists - Topic
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