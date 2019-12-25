Германия анонсировала "самые масштабные" санкции против России

Теперь немецкие власти готовы координировать каждый шаг по Украине с партнерами и союзниками. Для этого будут собраны G7, НАТО и ЕС.

Германия ответит "самыми масштабными" санкциями против России в ответ на решение президента РФ Владимира Путина начать специальную военную операцию на территории Донбасса. Об этом сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

По словам Бербок, Германия была готова к введению антироссийских санкций. Теперь немецкие власти готовы координировать каждый шаг по Украине с партнерами и союзниками. Для этого будут собраны G7, НАТО и ЕС. В рамках встреч будет согласован полный пакет санкций.

Накануне глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что страны Евросоюза обсудят дальнейшие ограничительные меры в отношении России.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок сказала, что Германия готова к экономическим последствиям санкций против России.

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