Германия анонсировала "самые масштабные" санкции против России

Германия ответит "самыми масштабными" санкциями против России в ответ на решение президента РФ Владимира Путина начать специальную военную операцию на территории Донбасса. Об этом сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
По словам Бербок, Германия была готова к введению антироссийских санкций. Теперь немецкие власти готовы координировать каждый шаг по Украине с партнерами и союзниками. Для этого будут собраны G7, НАТО и ЕС. В рамках встреч будет согласован полный пакет санкций.
Накануне глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что страны Евросоюза обсудят дальнейшие ограничительные меры в отношении России.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок сказала, что Германия готова к экономическим последствиям санкций против России.
Фото: pixabay
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