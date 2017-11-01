Полтавченко представил депутатам проект бюджета-2018 с подросшими доходами

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко представил пред депутатами Законодательного собрания проект бюджета на 2018 год. В его версии закона доходная часть больше на 14%.

Глава города Георгий Полтавченко в среду, 1 ноября, выступил перед парламентом Петербурга. Губернатор представил депутатам Законодательного собрания проект бюджета на 2018 год. В представленном им варианте закона доходная часть увеличилась на 14% до 538,6 миллиарда рублей по сравнению с одобренной ранее версией.

Полтавченко заметил, что в Петербурге с каждым годом падает дефицит бюджета. Ожидается также его снижение в 2018 и 2019 годах. Это подтверждает и решение международного рейтингового агентства Fitch, которое повысило долгосрочный кредитный рейтинг Северной столицы.

В одобренном в первом чтении депутатами бюджете говорилось о доходах в 538,6 миллиарда рублей и расходы в 587,5 миллиарда рублей.

Также губернатор во время выступления говорил о строительстве подземки. Рiter.tv передавал, что Полтавченко запланировал перерезать красные ленточки на пяти новых станциях метро в 2018 году.