В 2023 году география трудовой миграции изменилась в Петербурге

По итогам 2023 года география трудовой миграции в Петербурге изменилась. Об этом пишет "РБК Петербург" 15 марта, ссылаясь на данные эксперта по миграционной повестке и найму персонала Андрея Кладова.

Отмечается, что в 2022 году работать в город на Неве, в основном, приезжали жители Узбекистана и Казахстана, а в прошлом – уроженцы Азербайджана, Таджикистана и Молдовы. Петербургские работодатели готовы рассматривать соискателей не только из стран СНГ, но и из Индии, Африки, Северной Кореи и Вьетнама.

В 2022 году в регионе находились почти 342 тыс. трудовых мигрантов, а в прошлом году этот показатель составлял 330 тыс. человек.

Мигранты рассчитывают на ежемесячный доход порядка 1 тыс. долларов, чтобы стабильно помогать близким в стране исхода вне зависимости от курсовых колебаний. В текущих условиях предложения работодателей, обеспечивающие основную цель трудового мигранта – "заработать деньги и отправить домой", значительно сократилось. Андрей Кладов, эксперт по миграционной повестке и найму персонала

Из-за оттока мигрантов в Петербурге не хватает рабочих в строительной отрасли и сфере ретейла. Кроме того, дефицитными должностями остаются кассиры, грузчики, работники торгового зала, фасовщики.

Ранее мы рассказывали о том, что число трудовых мигрантов уменьшилось в Петербурге.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)