Генсек ООН заявил о неприемлемости отсутствия в СБ постоянного члена от Африки

Антониу Гутерриш выступил по теме расширения состава Совбеза ООН за счет представительства Африки.

Африка, население которой составляет более одного миллиарда человек до сих пор не представлена постоянным членом в Совете Безопасности при Всемирной организации, а такое положение дел неприемлемо. Соответствующие опасения генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, выступая перед коллегами на заседании Совбеза, посвященного вопросу расширения представительства африканских стран в СБ. Иностранный эксперт напомнил с транам-членам о том, что Совбез сформирован победителями во Второй Мировой войне. Этот орган отражает властную структуру того времени, однако с 1945 года мир сильно изменился, хотя состав СБ не поменялся.

Мы не можем принимать тот факт, что в высшем органе, ответственном за мир и безопасность, отсутствует постоянный голос от континента с населением более миллиарда человек, молодым и быстро растущим населением. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Антониу Гутерриш добавил, что африканский регион недопредставлен в структурах глобального управления, хотя и перепредставлен в тех проблемах, которые международные структуры должны разрешать. Генсек уточнил, что почти половина внутригосударственных или региональных конфликтов, которые фигурируют в повестке СБ касаются Африки.

Гутерриш назвал конфликт в Газе самым смертоносным для гражданского населения.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций