Генсек ООН заявил, что намерен провести онлайн-переговоры с Путиным

Антониу Гутерриш раскрыл планы по встрече с российским лидером.

Генеральный секретарь ООН заявил, что намерен провести онлайн-переговоры с Владимиром Путиным. Об этом Антониу Гутерриш заявил во время общения с российскими журналистами. Чиновник уточнил, что виртуальная встреча с российским лидером должна состояться в рамках визита в Москву 12-14 мая. Также в столице запланирована встреча между генсеком ООН и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Я получил приглашение посетить Москву для нормальных ежегодных дискуссий с российским руководством и, конечно же, с радостью принял его. На этой встрече будет виртуальный контакт. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Представитель международной организации заметил, что если Генеральная Ассамблея примет решение собраться вживую, то члены ГА ООН будут ждать приезда Владимира Путина в Нью-Йорк. Однако решение о проведении очного мероприятия в сентябре 2021 года на высшем уровне еще не принято.

Петербургский проект трамвайной сети стал номинантом премии ООН.

Фото: United Nations Association of the USA