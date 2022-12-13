Генсек ООН выразил обеспокоенность израильским авиаударом по аэропорту Алеппо

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность израильским авиаударом по сирийскому аэропорту Алеппо. Эксперт призывает все стороны регионального конфликта беречь гражданскую инфраструктуру. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге со СМИ в Нью-Йорке сделал заместитель официального представителя генсека Всемирной организации Фархан Хак. Чиновник пояснил, что все причастные стороны обязаны избегать нанесения атак, которые могут навредить мирному населению и разрушить жилые или социальные объекты.
Генеральный секретарь напоминает всем сторонам о необходимости следовать взятым на себя обязательствам в рамках международного законодательства, в том числе в области гуманитарного права.
Фархан Хак, зампресс-секретарь генсека ООН
В ООН не предполагают контактов по своему участию в расследовании по "Северным потокам".
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Парни, надеюсь и вам настигнет такое же счастье, как и меня. Трахаю почти каждые 3-4 дня новую девушку! Пару кепель и любая отдастся уже через 5 минут и такое вытворяет что я просто в шоке. Честно - не ожидал ТАКОГО эффекта. Это НЕЧТО, а узнал о нем здесь ----- http://redirect.sk/stattya