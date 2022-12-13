Генсек ООН выразил обеспокоенность израильским авиаударом по аэропорту Алеппо

Фархан Хак оценил ракетный удар Израиля по Сирии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность израильским авиаударом по сирийскому аэропорту Алеппо. Эксперт призывает все стороны регионального конфликта беречь гражданскую инфраструктуру. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге со СМИ в Нью-Йорке сделал заместитель официального представителя генсека Всемирной организации Фархан Хак. Чиновник пояснил, что все причастные стороны обязаны избегать нанесения атак, которые могут навредить мирному населению и разрушить жилые или социальные объекты.

Генеральный секретарь напоминает всем сторонам о необходимости следовать взятым на себя обязательствам в рамках международного законодательства, в том числе в области гуманитарного права. Фархан Хак, зампресс-секретарь генсека ООН

В ООН не предполагают контактов по своему участию в расследовании по "Северным потокам".

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций