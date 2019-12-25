Генсек ООН: перспектива ядерного конфликта вновь стала возможной

Антониу Гутерриш прокомментировал обстрел Донецка.

Генеральный секретарь ООН считает, что перспектива ядерного конфликта, ранее немыслимая, вновь стала возможной.Такое заявление эксперт сделал во время брифинга с журналистами вечером 14 марта. Антониу Гутерриш заметил, что сведения относительно ракетного обстрела Донецка могут вызывать лишь сожаления.

Безопасность ядерных объектов также должна быть сохранена…Любая атака на гражданских лиц вызывает сожаление, если это случайно, и заслуживает осуждения, если предпринята намеренно Антониу Гутерриш, генсек ООН

Гутерриш уточнил, что сейчас миллионы украинских жителей сталкиваются с голодом и ограничениями в доступе к питьевой воде и медикаментам. В связи с этой ситуацией ООН направляет Киеву дополнительно 40 млн долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации. Эти средства должны помочь доставить гуманитарную помощь тем, что находится в наиболее худшем положении.

Небензя: замгенсека ООН не упомянула обстрел Донецка "Точкой-У".

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций