Генсек ООН на фоне инцидента с БПЛА призвал РФ и США избегать эскалации

Стефан Дюжаррик рассказал о позиции по конфликту между США и Россией.

Генеральный секретарь ООН на фоне инцидента с американским беспилотником призвал Вашингтон и Москву избегать эскалации конфликта. Соответствующее заявление официальный представитель генсека Всемирной организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик сделал в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами. Он призвал РФ и США к диалогу друг с другом по инциденту, произошедшем в акватории Черного моря. В ООН отказались комментировать ожидания в Нью-Йорке от дальнейшего развития событий, в том числе и относительно стремлений сторон поднять аппарат со дна моря.

У меня нет информации о том, что конкретно произошло. Мы видели информацию только из пресс-релизов. Реакция генерального секретаря ООН будет, что мы призываем к диалогу и избегать любой эскалации. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Генсек ООН считает, что каждая страна должна гарантировать свободу религий.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций