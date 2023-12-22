Генсек ООН: люди по всему миру теряют веру в свои правительства

Антониу Гутерриш рассказал о том, чего сейчас ожидают люди от своих государств.

Множество людей по всей планете перестает доверять своим правительствам из-за неспособности властей давать ответы на международные вызовы. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем обращении к участникам Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Геополитические разногласия не позволяют нам объединиться для принятия глобальных решений. Неудивительно, что люди повсеместно теряют веру в правительства, институты, а также финансовые и экономические системы. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Иностранный гость мероприятия заметил, что в настоящее время некоторые аналитики предрекают совершенно хаотичную ситуацию, при которой геополитические разногласия на всех уровнях не позволят дать общемировой ответ на существующие глобальные угрозы. Антониу Гутерриш добавил, что пока что подобного катастрофического сценария люди могут избежать. В ООН полагают, что у общества есть возможность по установлению нового многополярного международного порядка с новыми возможностями для осуществления роли лидера, соблюдения баланса и справедливости в отношениях друг с другом.

Генсек ООН: развитие ИИ несет серьезные непредвиденные риски.

Фото и видео: YouTube / World Economic Forum