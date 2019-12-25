Генсек НАТО рассказал о рычагах давления на "Талибан"*

Йенс Столтенберг рассказал об ожиданиях от управления Афганистаном боевиков.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что у альянса сейчас меньше рычагов давления на руководство радикального движения "Талибан" (запрещенная на территории РФ террористическая организация), чем было ранее. Такое мнение представитель Североатлантического альянса высказал в рамках выступления на мероприятии, организованном Джорджтаунским университетом. При этом спикер уверен, что шансы по контролю за боевиками в Афганистане не свелись к нулю.

У нас, разумеется, сохраняются рычаги давления. Их меньше, чем было ранее, однако они не свелись к нулю. У наших стран также сохраняются возможности для проведения атак дальнего действия. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

При этом в НАТО не возлагают больших надежд на представителей "Талибана" в управлении страной после захвата власти. Однако мировые эксперты имеют определенные ожидания относительно проведения боевиками внутренней и внешней политики.

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Фото: YouTube / NATO News