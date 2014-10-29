Путин и Лукашенко обсудили размещение войск НАТО на Украине

В Минске призвали не допустить неприемлемой ситуации на госгранице.

Российский президент Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обсудили размещение войск НАТО на Украине. Такое заявление сделал глава республики на заседании с руководящим составом силовых структур. Политик отметил, что Москва и Минск договорились предпринимать ответные действия на размещение войск Североатлантического альянса в регионе.

Что мы там будем делать...Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы США создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко напомнил, что по данному вопросу РФ и Белоруссия ведут консультации. В Минске считают, что если страны не будут реагировать на происходящее около границ, то в ближайшее время ситуация станет неприемлемой. В частности, Вашингтон будет способен разместить в регионе ракеты соответствующей дальности. Глава республики отметил, что его страна на это не подписывалась и поэтому допустить не может. Лукашенко заметил, что Киев наплевал на собственный народ и не слышит озабоченности, которые высказывают в Минске.

Лукашенко заявил о лагерях для "работы по Белоруссии" на Украине.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого