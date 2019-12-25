Генсек НАТО назвал задержания в Минске неприемлемым нарушением

Генеральный секретарь НАТО назвал задержания в Минске неприемлемым нарушением международных норм. Об этом Йенс Столтенберг заявил во время переговоров с главами Польши и стран Прибалтики.
НАТО внимательно следит за развитием событий в Беларуси, и призвал белорусские власти продемонстрировать полное уважение основных прав, включая свободу слова и право на мирный протест
заявление пресс-службы НАТО
Столтенберг серьезно озабочен произвольными задержаниями и похищениями оппозиционеров в республике.
Генсек НАТО отверг обвинения в наращивании войск у границ Белоруссии.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все