Генсек НАТО назвал задержания в Минске неприемлемым нарушением

Йенс Столтенберг прокомментировал информацию об очередных задержаниях оппозиционных политиков в Белоруссии.

Генеральный секретарь НАТО назвал задержания в Минске неприемлемым нарушением международных норм. Об этом Йенс Столтенберг заявил во время переговоров с главами Польши и стран Прибалтики.

НАТО внимательно следит за развитием событий в Беларуси, и призвал белорусские власти продемонстрировать полное уважение основных прав, включая свободу слова и право на мирный протест заявление пресс-службы НАТО

Столтенберг серьезно озабочен произвольными задержаниями и похищениями оппозиционеров в республике.

Генсек НАТО отверг обвинения в наращивании войск у границ Белоруссии.