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Генсек НАТО назвал задержания в Минске неприемлемым нарушением
Сегодня, 15:23
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lesjasap

Генсек НАТО назвал задержания в Минске неприемлемым нарушением

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Йенс Столтенберг прокомментировал информацию об очередных задержаниях оппозиционных политиков в Белоруссии.

Генеральный секретарь НАТО назвал задержания в Минске неприемлемым нарушением международных норм. Об этом Йенс Столтенберг заявил во время переговоров с главами Польши и стран Прибалтики. 

НАТО внимательно следит за развитием событий в Беларуси, и призвал белорусские власти продемонстрировать полное уважение основных прав, включая свободу слова и право на мирный протест

заявление пресс-службы НАТО

Столтенберг серьезно озабочен произвольными задержаниями и похищениями оппозиционеров в республике. 

Генсек НАТО отверг обвинения в наращивании войск у границ Белоруссии.

Теги: йенс столтенберг, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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