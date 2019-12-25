Генпрокурор Молдавии заявил, что беглый олигарх Плахотнюк находится в Турции

Александр Стояногло полагает, что подозреваемый в хищении 1 млн евро находится в Стамбуле.

Генеральный прокурор Молдавии заявил, что беглый олигарх Владимир Плахотнюк и экс-лидер Демократической партии находится в Турции. Такое заявление чиновник сделал в эфире местного телеканала N-4. Специалист уточнил, что бизнесмен и политик разыскивается в связи с расследованием о хищении 1 млрд евро из банков.

По последней информации, Плахотнюк сейчас находится в Турции, несмотря на то, что турки сообщили нам в прошлом году, что он покинул страну. У нас нет официальных подтверждений, только неофициальные, что он в Стамбуле. Александр Стояногло, генпрокурор Молдавии

Напомним, что Молдавия направила официальный запрос на экстрадицию Плахотнюка властям Турции в конце сентября 2020 года. В стране уверены, что олигарх направился в эту страну после того, как покинул США. В Анкаре заявили, что мужчина действительно находился у них, но покинул государство 4 октября 2020 года. Также запрос на экстрадицию направлен властям в Саудовскую Аравию, Кипр.

Додон надеется, что Плахотнюка экстрадируют из США в ближайшие месяцы.

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