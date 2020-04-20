Генпрокуратура передала в суд дело о катастрофе в Шереметьево

Следствие считает, что командир экипажа Денис Евдокимов во время возвращения в аэропорт после вылета произвел "грубую посадку".

Генпрокуратура передала в суд дело о катастрофе суперджета "Сухой" в Шереметьево в мае 2019 года. Тогда в результате пожара внутри самолёта погиб 41 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Химкинский городской суд Московской области.

Следствие считает, что командир экипажа Денис Евдокимов во время возвращения в аэропорт после вылета произвел "грубую посадку" на взлетно-посадочную полосу. В СК добавили, что считают, что пилот совершил нарушение установленных правил, которые повлекли разрушение и возгорание самолета.

Ранее появилось полное видео авиакатастрофы SSJ-100 в Шереметьево.

Видео: Следственный комитет России