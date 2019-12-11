Комиссия по изменениям в Генплан Петербурга рассмотрела более 1,6 тыс. поправок

Основным из вынесенных на обсуждение вопросов стало строительство железнодорожной линии в Пулково.

В период с 9 по 13 июня 2023 года в Северной столице проходил ряд заседаний Комиссии по подготовке изменений в городской Генплан города. За 5 дней удалось рассмотреть 726 предложений, относительно транспортной инфраструктуры, свыше 300 предложений по энергетике и инженерному обеспечению, а также более 1,6 тыс. предложений касаемо обращения с отходами. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В ходе мероприятий участники заседаний уточнили данные по объектам транспортной инфраструктуры, в том числе, городскому общественному транспорту, водному, воздушному и железнодорожному транспорту, метрополитену и автомобильным дорогам регионального значения.

Основным из вынесенных на обсуждение вопросов стало строительство железнодорожной линии в Пулково.

Ранее стало известно, что из Генплана Петербурга планируют исключить четверть региональных объектов.

Фото: Piter.TV