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Геннадий Юхтин госпитализирован в тяжелом состоянии
Сегодня, 15:01
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Геннадий Юхтин госпитализирован в тяжелом состоянии

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О причинах госпитализации дополнительно не сообщается.

Народный артист России Геннадий Юхтин госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственный источник из близкого окружения пациента. В настоящее время причина нахождения советского и российского деятеля культуры неизвестна.

Он в больнице, в тяжелом состоянии, так что он не может говорить.

источник агентства

Напомним, что Геннадий Юхтин снимался в таких проектах как "Весна на Заречной улице", "Неуловимые мстители" и "Братья Карамазовы", "Акваланги на дне", "Дело Румянцева", "Чужая родня" и других.

Минздрав назвал состояние заразившегося COVID-19 лидера ЛДПР Жириновского стабильным.

Фото: Вконтакте / Юхтин, Геннадий Гаврилович "Вокруг Кино"
 

Теги: геннадий юхтин, госпитализация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России, Культура, Театры, Кино,

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