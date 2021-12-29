О причинах госпитализации дополнительно не сообщается.

Народный артист России Геннадий Юхтин госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственный источник из близкого окружения пациента. В настоящее время причина нахождения советского и российского деятеля культуры неизвестна.

Он в больнице, в тяжелом состоянии, так что он не может говорить. источник агентства

Напомним, что Геннадий Юхтин снимался в таких проектах как "Весна на Заречной улице", "Неуловимые мстители" и "Братья Карамазовы", "Акваланги на дне", "Дело Румянцева", "Чужая родня" и других.

Минздрав назвал состояние заразившегося COVID-19 лидера ЛДПР Жириновского стабильным.

Фото: Вконтакте / Юхтин, Геннадий Гаврилович "Вокруг Кино"

