Генконсулы десятков стран записали видеоролик для петербуржцев

Они сочувствуют всем, но призывают оставаться дома.

Генеральные консулы нескольких десятков стран сняли совместное видео для жителей Петербурга. В ролике дипломаты выразили сочувствие всем горожанам, находящимся на самоизоляции, но призвали продолжать оставаться дома.

В ролике снялись консулы Мексики, Японии, Финляндии, Швеции, Румынии, Израиля, Греции, Эстонии, Польши, Болгарии, Узбекистана, Франции и других стран. На фоне звучит песня в исполнении Андрея Миронова "Романс о Петербурге".

В Петербург в начале мая прилетят россияне из Дели, Пхукета, Шанхая.

Видео: YouTube/ Lietuvos Respublikos Generalinis konsulatas Sankt Peterburge