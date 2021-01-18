Генеральное консульство Финляндии прекращает работу в Петербурге

Посольство в Москве будет открыто.

Со здания генерального консульства Финляндии в Петербурге на Преображенской площади сняли флаги страны, Евросоюза и герб. Об этом рассказали в группе диппредставительства во "ВКонтакте".

На этой неделе, 100 лет после своего основания, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге на Преображенской площади прекращает свою деятельность. <…> Со зданий Генерального консульства и резиденции генерального консула спущены флаги и сняты гербы. Все же многим мы хотим сказать "до свидания", а не "прощайте". Пресс-служба генерального консульства Финляндии в Петербурге

Отметим, что официальное закрытие генерального консульства запланировано на 1 октября. Посольство в Москве продолжит работу.

Ранее мы сообщали о том, что в МИД Финляндии подтвердили запрет на въезд легковых автомобилей из России.

Фото: генеральное консульство Финляндии в Петербурге (Мария Истомина)