Генеральная прокуратура выявила нарушения с выплатами медикам более чем в 10 регионах

Проверки идут во всех субъектах РФ.

Генеральная прокуратура выявила нарушения с выплатами медикам, которые работают с больными коронавирусом, более чем в 10 регионах. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

По его словам, соответствующие проверки сейчас проходят во всех регионах России. Меры прокурорского реагирования предприняты в Самарской, Новосибирской, Мурманской, Владимирской, Орловской, Иркутской, Курской, Белгородской, Нижегородской, Челябинской областях, Краснодарском, Пермском краях и других субъектах.

Иванов рассказал, что, например, во Владимирской области в 35 учреждениях здравоохранения медикам выплатили не полную надбавку. Прокуратура внесла представление.

В Орловской области региональный Минздрав не подготовил вовремя локальную нормативную документацию. Это привело к отсутствию единого подхода в вопросе выплат. В итоге медикам начислили их не вовремя и в не полном объёме. Представления вынесены в адрес первого вице-губернатора области, который курирует здравоохранение, и главе правительства региона.

Андрей Иванов отметил, что в случае отсутствия выплаты за работу с коронавирусными больными или при начислении неполной суммы, медработники могут обратиться в прокуратуру.

Ранее кабмин уточнил правила выплат медикам, работающим с коронавирусом.

Видео: kremlin.ru