Генеральная прокуратура выявила нарушения с выплатами медикам более чем в 10 регионах

Генеральная прокуратура выявила нарушения с выплатами медикам, которые работают с больными коронавирусом, более чем в 10 регионах. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
По его словам, соответствующие проверки сейчас проходят во всех регионах России. Меры прокурорского реагирования предприняты в Самарской, Новосибирской, Мурманской, Владимирской, Орловской, Иркутской, Курской, Белгородской, Нижегородской, Челябинской областях, Краснодарском, Пермском краях и других субъектах.
Иванов рассказал, что, например, во Владимирской области в 35 учреждениях здравоохранения медикам выплатили не полную надбавку. Прокуратура внесла представление.
В Орловской области региональный Минздрав не подготовил вовремя локальную нормативную документацию. Это привело к отсутствию единого подхода в вопросе выплат. В итоге медикам начислили их не вовремя и в не полном объёме. Представления вынесены в адрес первого вице-губернатора области, который курирует здравоохранение, и главе правительства региона.
Андрей Иванов отметил, что в случае отсутствия выплаты за работу с коронавирусными больными или при начислении неполной суммы, медработники могут обратиться в прокуратуру.
Ранее кабмин уточнил правила выплат медикам, работающим с коронавирусом.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все