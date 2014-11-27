Генерала Ивана Попова оставили под домашним арестом

Обвиняемый присутствовал на заседании, однако на вопросы журналистов ответить отказался.

Военный суд в Москве оставил бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова под домашним арестом. Об этом сообщает "РИА новости" из зала суда.

Защита указывала, что само изменение меры пресечения для обвиняемого не оспаривает, но домашний арест должен был оканчиваться 17 июля вместо 11 октября. Генерал присутствовал на заседании, однако на вопросы журналистов ответить отказался. По данным следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Сумма ущерба оценивается в 100 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали курьера аферистов за хищение 1 млн рублей.

Видео: Telegram / SHOT