По данным следствия, 69-летний местный житель по указанию неких представителей силовых структур снял крупную сумму денег со своей счета.

В Москве задержали курьера аферистов за хищение 1 млн рублей. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 69-летний местный житель по указанию позвонивших ему неких представителей силовых структур снял крупную сумму денег со своей счета и передал их посыльному. Отмечается, что злоумышленники заверили потерпевшего в том, что кто-то якобы использует его деньги в незаконных целях, и им необходимо проверить номера на банкнотах.

Через несколько дней мошенники снова позвонили пенсионеру с требованием взять кредит и покрыть расходы за некие предыдущие переводы. Тот заподозрил обман и пошел в полицию. Правоохранители решили устроить засаду для курьера, поймав его на живца. Им оказался 37-летний мужчина, который забрал у пенсионера 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА