В Наро-Фоминске пресекли организацию занятия проституцией. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".
По данным следствия, в одном из городских банных комплексов за денежную плату оказывали услуги интимного характера. Организатором криминального бизнеса был 66-летний местный житель. Злоумышленник подыскивал девушек для оказания интимных услуг, договаривался с клиентами о стоимости, месте и времени. Он также осуществлял учет денежных средств.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны три женщины в возрасте от 23-х до 36 лет. В отношении них составлены административные протоколы. В отношении организатора возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что в Самарской области пресекли незаконную реализацию речных раков.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
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