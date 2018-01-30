Организатором криминального бизнеса был 66-летний местный житель.

В Наро-Фоминске пресекли организацию занятия проституцией. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, в одном из городских банных комплексов за денежную плату оказывали услуги интимного характера. Организатором криминального бизнеса был 66-летний местный житель. Злоумышленник подыскивал девушек для оказания интимных услуг, договаривался с клиентами о стоимости, месте и времени. Он также осуществлял учет денежных средств.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны три женщины в возрасте от 23-х до 36 лет. В отношении них составлены административные протоколы. В отношении организатора возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА