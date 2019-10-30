Гендиректором телеканала "Санкт-Петербург" назначен Александр Малькевич

Он вступает в должность с 11 января 2021 года.

Президента Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича назначили на пост генерального директора телеканала "Санкт-Петербург". Он вступает в должность с 11 января 2021 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова председателя совета директоров телеканала и главу Комитета по печати Владимира Рябовола.

Совет директоров АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию" (телеканал "Санкт-Петербург") проголосовал единогласно о назначении Малькевича на пост генерального. Рябовол уверен, что опыт Александра, как талантливого медиаменеджера, в том числе, в области телевизионный журналистики, позволит реализовать самые амбициозные задачи и вывести телеканал на новый качественный уровень.

В настоящий момент обязанности генерального директора телеканала "Санкт-Петербург" исполняет заместитель гендиректора по экономике и финансам Сергей Сыров.

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Фото: Instagram / mccevich