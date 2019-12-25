Гендиректор "Зенита" Александр Медведев надеется, что сезон в РПЛ будет доигран

По его словам, не надо думать о плохом.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился мнением о приостановке сезона в Российской премьер-лиге, связанной с эпидемией коронавируса.

"Будем надеяться, что развитие событий в нашей стране позволит доиграть чемпионат. Хоть мы не участвуем в еврокубках, но уже думаем о подготовке к следующему сезону. Сейчас не надо думать о плохом. Давайте лучше надеяться на лучшее. Тем более, последние решения от УЕФА позволяют играть и в мае, и в июне, и, не дай бог, июле" - приводит слова Медведева агентство "РИА Новости".

Напомним, сегодня, 17 марта, по итогам совещания клубов было принято решение приостановить чемпионат России по 10 апреля. Эта информация подтвердилась на официальном сайте Российского футбольного союза.

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин заявил о том, что сезон в РПЛ можно будет доиграть до конца июня.

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