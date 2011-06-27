Пиотровский простил блогера, повесившего свой портрет в Военной галерее 1812 года

При этом Пиотровский назвал этот поступок информационным варварством и оскорблением для галереи.

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что музей принял извинения блогера Кирилла Смородина, повесившего свой портрет в Военной галерее 1812 года. Об этом сообщило РИА Новости

Пиотровский назвал этот поступок информационным варварством и оскорблением для галереи, но отметил, что музей принял его извинения. Эрмитаж не имеет претензий к петербуржцу.

Ранее блогер сказал, что готов стать волонтером в качестве извинения Эрмитажу.

Фото: Instagram / @smorodin.kir