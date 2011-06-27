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Пиотровский простил блогера, повесившего свой портрет в Военной галерее 1812 года
Сегодня, 16:16
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Пиотровский простил блогера, повесившего свой портрет в Военной галерее 1812 года

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При этом Пиотровский назвал этот поступок информационным варварством и оскорблением для галереи.

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что музей принял извинения блогера Кирилла Смородина, повесившего свой портрет в Военной галерее 1812 года. Об этом сообщило РИА Новости

Пиотровский назвал этот поступок информационным варварством и оскорблением для галереи, но отметил, что музей принял его извинения. Эрмитаж не имеет претензий к петербуржцу.

Ранее блогер сказал, что готов стать волонтером в качестве извинения Эрмитажу.

Фото: Instagram / @smorodin.kir

Теги: военная галерея, эрмитаж
Категории: Лента новостей,

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