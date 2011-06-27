Пиотровский простил блогера, повесившего свой портрет в Военной галерее 1812 года

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что музей принял извинения блогера Кирилла Смородина, повесившего свой портрет в Военной галерее 1812 года. Об этом сообщило РИА Новости
Пиотровский назвал этот поступок информационным варварством и оскорблением для галереи, но отметил, что музей принял его извинения. Эрмитаж не имеет претензий к петербуржцу.
Ранее блогер сказал, что готов стать волонтером в качестве извинения Эрмитажу.
Фото: Instagram / @smorodin.kir
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