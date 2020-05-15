Гендиректор "Ахмата" остался недоволен решением возобновить сезон РПЛ

Клуб из Грозного занимает последнее место в турнирной таблице.

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров в интервью порталу "Чемпионат.com" поделился мнением о решении возобновить сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванный из-за эпидемии коронавируса.

Мы не присутствовали на исполкоме РФС, и я не знаю, как там все обсуждалось. Мы были против возобновления сезона, но если нас никто не спрашивает – будем доигрывать. В чем заключен спортивный смысл, если в ФНЛ досрочно завершили сезон, а в РПЛ нет? Мы также решаем вопрос, как нам возвращать игроков. Ахмед Айдамиров, гендиректор "Ахмата"

Напомним, 15 мая по итогам заседания исполкома РФС было принято решение возобновить чемпионат России по футболу, прерванный из-за эпидемии коронавируса. На момент паузы в турнирной таблице лидирует "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. "Ахмат" занимает последнее, 16-е место с показателем 20 очков. Первые игры пройдут 21 июня.

Ранее мы писали, что гендиректор "Ахмата" выступал против возобновления сезона РПЛ.

Видео: YouTube / Тинькофф Российская Премьер-Лига