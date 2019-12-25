Гендиректор "Ахмата" выступил против возобновления сезона РПЛ

Клуб из Грозного занимает последнее место в турнирной таблице.

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров в интервью агентству ТАСС поделился мнением о возможности возобновить сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванный из-за эпидемии коронавируса.

Мы считаем доигровку чемпионата нецелесообразной, но если Российский футбольный союз (РФС) хочет завершить турнир, мы не отказываемся от участия. Наше пожелание заключается в том, чтобы принятие решения не выходило за май. У многих игроков "Ахмата" заканчиваются контракты. С некоторыми из них в этой экономической ситуации клуб будет расторгать соглашения. Ахмед Айдамиров, гендиректор "Ахмата"

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице лидирует занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. "Ахмат" занимает последнее, 16-е место с показателем 20 очков.

Ранее капитан "Спартака" Георгий Джикия выступил против досрочного объявления "Зенита" чемпионом России.

Фото: fc-akhmat.ru