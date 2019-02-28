Geely представила большой семиместный кроссовер

Китайская компания Geely на официальном сайте представила новый кроссовер HaoYue.
Автомобиль длиной более 4,8 метра выйдет на рынок с пятиместным и семиместным салоном. В список оборудования нового Geely вошли светодиодная оптика, индивидуальная регулировка кресел второго ряда, камера кругового обзора, цифровая панель приборов, адаптивный круиз-контроль и панорамная крыша.
По предварительным данным, в продажу новый кроссовер HaoYue поступит этим летом. Цены и комплектации будут объявлены дополнительно.
Напомним, что в России появится новый документ на автомобиль.
Видео: YouTube / The Wheel Network
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