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Geely представила большой семиместный кроссовер

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Автомобиль появится в продаже этим летом.

Китайская компания Geely на официальном сайте представила новый кроссовер HaoYue.

Автомобиль длиной более 4,8 метра выйдет на рынок с пятиместным и семиместным салоном. В список оборудования нового Geely вошли светодиодная оптика, индивидуальная регулировка кресел второго ряда, камера кругового обзора, цифровая панель приборов, адаптивный круиз-контроль и панорамная крыша.

По предварительным данным, в продажу новый кроссовер HaoYue поступит этим летом. Цены и комплектации будут объявлены дополнительно.

Напомним, что в России появится новый документ на автомобиль.

Видео: YouTube / The Wheel Network

Теги: geely, российский авторынок
Категории: Лента новостей, Общество, Автомобильные новости,

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