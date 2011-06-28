Где в Петербурге сдать на переработку небутылочный пластик PET (ПЭТ)

Piter.TV рассказывает, в чем проблема этого пластика и где принимают на переработку капризную фракцию.

Пластик ПЭТ (PET) с маркировкой "1" – фракция, которая встречается нам каждый день. Из ПЭТа делают знакомые всем бутылки для воды и газировки, флаконы для бытовой химии, баночки для некоторых продуктов. Этот пластик, называемый также бутылочным, хорошо перерабатывается, поэтому заготовители Петербурга охотно его принимают. Но есть у ПЭТа и "оборотная" сторона, которую в народе прозвали небутылочной. Из такого ПЭТа делают контейнеры с крышками для салатов из супермаркета, стаканы, контейнеры-"футляры" для магазинных сэндвичей и пирожных, формочки для зефира или печенья под упаковкой, формочки для конфет в большой подарочной коробке. Переработчики не жалуют знакомую маркировку, если она попадается на таких предметах. Почему?

Дело в том, что коррексы (так официально зовутся контейнеры и кондитерские формочки) изготавливаются совсем другим методом, нежели бутылки. Бутылка появляется из преформы путем экструзии, тара принимает форму, выдуваемая под давлением. Коррекс же производят из литого ПЭТ-листа методом термоформовки. Разные способы производства дают продукции разные свойства, например, температуру плавления и вязкость, поэтому при переработке два вида ПЭТа нельзя смешивать. В одной куче с бутылками коррексы попросту сгорят, поскольку материал небутылочного ПЭТа гораздо более тонкий.

Коррекс – сложный для переработки вид пищевого пластика, стабильный сбор которого в России до сих пор не налажен. В отличие от прозрачных контейнеров, коррекс покрыт металлизированным слоем и окрашен в нестандартные цвета, что требует соблюдения дополнительных условий при его переработке и производстве новых изделий. руководитель R&D-отдела ГК "ЭкоТехнологии" Равиль Фехретдинов

Кроме того, контейнер с маркировкой 1 часто путают с контейнером с маркировкой 6 – такие коробочки могут быть похожи по форме, однако их свойства так же разительно отличаются. Попавший в партию с "шестёрками" ПЭТ может испортить ее всю, поэтому переработчики предпочитают не рисковать и не брать "единицу" вовсе.

Несмотря на трудности, небутылочный PET принимают некоторые компании Петербурга и России. Piter.TV выяснил, в каких точках города берут капризный пластик на переработку.

Пункт приема редких и сложных пластиков по адресу Софийская улица, 127 корпус 1 сегодня лидирует по количеству принимаемых видов вторсырья. Небутылочный ПЭТ здесь тоже собирают, однако переработка пластика пока только в планах у владельцев:

Сейчас скопили, планируем начать переработку. Столкнулись с несколькими трудностями: ПВХ попадается и сейчас решаем, как обойти эту проблему. рассказали Piter.TV в пункте

Учитывая тот факт, что остальным пластикам владельцы находят применение прямо на площадке пункта или же передают надёжным партнерам, за судьбу накопленного ПЭТа тоже можно не переживать.

Собирает данную фракцию и эко-проект "Зеленка". К моменту публикации Piter.TV не получил у сотрудников проекта ответа на вопрос о том, куда уезжает на переработку небутылочный пластик. Однако можно предположить, что фракцию передают пункту на Софийской – точка указана в списке всех партнеров "Зеленки" по утилизации пластика.

Передать небутылочный ПЭТ можно также двум службам экотакси, которые занимаются вывозом вторсырья из квартир. "Экотакси" отвозит фракцию в пункт на Софийскую, а вот "АртЭко такси" – на тверской завод вторичных полимеров (ТЗВП). На предприятии из пластика делают стреп-ленты с добавлением полиэфирного волокна. Тем же способом действует и служба эковывоза "Переработкинская", которая сотрудничает с уже упомянутым ТЗВП.

Также можно отнести коррексы на акцию "Зеленый сбор Академическая", только накануне стоит уточнить в группе, точно ли в этот раз волонтеры готовы принять небутылочный ПЭТ. Все собранное на акциях отвозят в пункт на Софийской.

Жителям центрального района Петербурга будет удобно отдать коррексы на совместной акции администрации МО Смольнинское и "Досугового центра "Зелёный слон". Проблемную единичку там собирают регулярно, а накопленное передают в пункт на Софийской. Жителям Сестрорецка тоже повезло – в Курортном районе проводится аналогичная зеленая акция, где принимают небутылочный ПЭТ. Собранное отдают "Переработкинской".

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Фото: Алексей Васильев / Pexels / Евгений Рыбкин для Piter.TV