Где отдохнуть в Петербурге в дни весенних каникул

Piter.tv собрал список событий, которые пройдут в городе с 24 марта по 2 апреля.

Фестиваль "Детские дни"

Петербургские музеи предлагают школьникам самостоятельно прогуляться по выставкам, вооружившись маршрутным листом. Дети смогут с необычного ракурса посмотреть на экспонаты 34 площадок. Юным посетителям предстоит не только прогулка по залам, но изучение новых тем. В конце маршрута каждого участника ждет увлекательная викторина, которая покажет, насколько хорошо исследователь усвоил материал.

Так, например, в Музее хлеба маленьким петербуржцам предлагают сразу две экскурсии на выбор. Посетители узнают, какую выпечку любил Петр Великий, побывают на кухне у кухарки, увидят, как работает мельница и потрогают некоторые экспонаты руками.

В программе "Детские дни" участвуют Музей хлеба, Этнографический, Музей Фаберже, Музеи-квартиры Зощенко, Римского-Корсакова, Блока, "Разночинный Петербург", Музей железнодорожного транспорта и Музей истории денег "Гознак".

Отметим, что организаторы фестиваля создали две программы. Маршрутные листы программы "Городская коллекция" и диплом фестиваля можно не распечатывать заранее, а прийти и получить непосредственно в музеях. А вот на программу "Невыразимое" нужна предварительная регистрация.

Почти все события параллельной программы "Невыразимое" требуют предварительной регистрации, а места ограничены и быстро расходятся, так что не зевайте и записывайтесь: vk.cc/c7I9Gk Пресс-служба фестиваля "Детские дни"

Мероприятия разделены по возрастным категориям: 5 -8 лет, 7-10 лет, 9 -12 лет, подростки. Некоторые программы адаптированы для посещения детьми с особыми возможностями здоровья.

Фестиваль "Ботанические каникулы"

Посетителей приглашают посетить Ботанический сад Петра Великого 25 и 26 марта, а также 1 и 2 апреля. На выходных в дендрарии пройдут экскурсии и квесты по оранжереям и в павильоне "Зеленый домик". В рамках фестиваля "Ботанические каникулы" Субтропический и Тропический оранжерейные маршруты (на выбор) работают в режиме прогулки.

Добавим, что все каникулы Ботсад будет принимать посетителей ежедневно. По единому фестивальному билету петербуржцы и гости города могут пойти на прогулку по одному из маршрутов на выбор (тропики или субтропики), посетить Ботанический музей, выставку ботанической живописи и детские мастер-классы. Добавим, что запись на творческое занятие не требуется, попасть на урок можно в порядке живой очереди. Мастер-классы для детей бесплатные.

На Субтропическом маршруте зацвела глициния! Учитывайте это при покупке фестивального билета на ближайшие выходные, ведь в честь каникул у нас будут работать сразу два маршрута. Тропический тоже прекрасен, все бегут смотреть азалии, но кактусы не хуже! Пресс-служба Ботанического сада

Театральная лаборатория "Чудесный источник" от Эрмитажа

Главный музей Северной столицы запускает фестиваль сценического искусства "Чудесный источник". Побывать на мероприятиях смогут школьники старше 16 лет. Перед зрителями выступят студенты РГИСИ. Они подготовили серию перформансов, вдохновившись образами героев Моне, Матисса, Малевича.

Выступления пройдут в залах Главного штаба. Премьера совместного проекта Эрмитажа и Института сценических искусств состоится 30 марта. Следующие перформансы можно будет увидеть до конца весны. Мероприятия будут проходить по четвергам.

Участники музейно-театральной лаборатории хотят напомнить о том, что посещение музея— возможность пробудить фантазию и стать частью мира искусства. Актеры верят, что спектакль-променад по залам Главного штаба вдохновит зрителей на собственные размышления о происходящем на полотнах. Билеты можно купить в кассах и на сайте музея.

Фестиваль "В музей – сегодня, в науку – завтра!"

В России 2023 год объявлен Годом учителя и наставника. Поэтому для детей с 24 марта по 2 апреля в Петербурге пройдет VI Межмузейно-вузовский фестиваль "В музей – сегодня, в науку – завтра!". Музеи-участники расскажут школьникам о современных научных исследованиях в различных областях науки, техники, искусства. Организаторы мероприятий объяснят посетителям, какие есть перспективы развития в различных профессиональных направлениях. Программа направлена на подготовку молодёжи к выбору специальности.

Школьникам предлагают побывать на экскурсии по музею Древлехранилище Александро-Невской лавры, увидеть в Музее ПСПбГМУ им. ак. И.П. Павлова уникальное собрание предметов по истории медицины и медицинского образования с XIX века и до наших дней, пройтись по кафедрам Высшей школой народных искусств и принять участие в мастер-классах (декоративная роспись, роспись по ткани, лаковая миниатюрная живопись, художественная вышивка, художественное кружевоплетение).

Отметим, что большинство мероприятий в рамках фестиваля бесплатные. Подробности можно узнать на сайте проекта.

Фестиваль "Моя история со Смешариками" в Историческом парке "Россия – моя история"

Жителей Петербурга приглашают 25 марта и 1 апреля познакомиться с интерактивной экспозицией "Рюриковичи". Школьникам предоставят аудиогид, который озвучили голосами Смешариков. Для детей подготовили не только экскурсии, но и фотозону, аквагрим, викторины и показ мультфильмов. Кроме того, в 12:00 и 13:15 любимые герои анимации устроят шоу.

"Священная история в рассказах для детей" в "Спасе на Крови"

С 24 марта по 4 апреля в Соборе Воскресения Христова школьников познакомят с известными дореволюционными изданиями Библии, которые выпускались для детей. Нравоучительная детская литература появилась еще в период правления Петра I. Книги обогащались пьесами, стихами, рассказами, из которых младшие поколения узнавали о добре и зле, ценностях и морали.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге открылся сказочный музей "Особняк-Небылица".

Фото: ВКонтакте / Фестиваль "Детские дни", Музейный остров, "Россия - Моя история" Санкт-Петербург, Citywalls.ru, pexels, Piter.tv, Телеграм / Ботанический сад Петра Великого