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В Петербурге открылся сказочный музей "Особняк-Небылица"
Сегодня, 19:29
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В Петербурге открылся сказочный музей "Особняк-Небылица"

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В музее можно увидеть около 100 персонажей сказок. Авторы проекта подобрали самых ярких героев из мифов и сказаний разных культур.

В Центральном районе Петербурга открылся музей сказок "Особняк-Небылица". В нем поселились герои любимых детских произведений. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Музей находится на улице Некрасова, 14В. Здесь дети смогут познакомиться с русской народной культурой, заинтересоваться литературой. 

Учреждение расположилось на площади 800 "квадратов". В музее можно увидеть около 100 персонажей сказок. Авторы проекта подобрали самых ярких героев из мифов, сказаний и сказок разных культур. Кроме того, в экспозицию вошли  антикварные вещи, собранные со всего мира. 

По словам вице-губернатора города Бориса Пиотровского, перед властями стоит задача создавать как можно больше подобных мест. Представитель  Смольного отметил, что музей сказок "Особняк-Небылица" будет интересно посетить людям абсолютно любого возраста.

Ранее на Piter.tv: как горный гид из Петербурга учит творчеству детей в Непале.

Фото: ВКонтакте / Музей Небылица

Теги: дети, куда сходить в петербурге, музей, особняк-небылица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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