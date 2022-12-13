В Петербурге открылся сказочный музей "Особняк-Небылица"

В музее можно увидеть около 100 персонажей сказок. Авторы проекта подобрали самых ярких героев из мифов и сказаний разных культур.

В Центральном районе Петербурга открылся музей сказок "Особняк-Небылица". В нем поселились герои любимых детских произведений. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Музей находится на улице Некрасова, 14В. Здесь дети смогут познакомиться с русской народной культурой, заинтересоваться литературой.

Учреждение расположилось на площади 800 "квадратов". В музее можно увидеть около 100 персонажей сказок. Авторы проекта подобрали самых ярких героев из мифов, сказаний и сказок разных культур. Кроме того, в экспозицию вошли антикварные вещи, собранные со всего мира.

По словам вице-губернатора города Бориса Пиотровского, перед властями стоит задача создавать как можно больше подобных мест. Представитель Смольного отметил, что музей сказок "Особняк-Небылица" будет интересно посетить людям абсолютно любого возраста.

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Фото: ВКонтакте / Музей Небылица