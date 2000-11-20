Газпром подал в суд на строительную компанию "Армада" с требованием снести коттеджный посёлок

Под угрозой сноса в Ленобласти может оказаться целый коттеджный посёлок.

Арбитражный суд рассмотрит иск от АО "Газпром газораспределение" к ООО "Армада" по вопросу о сноски постройки, которая оказалась в охранной зоне газопровода высокого давления диаметром 159 мм "Распределительной сети ГПЗ "Лесное".

В декабре 2017 года стало известно, что строительство коттеджного поселка "Графская Славянка" застройщиком "Армада-групп" идет прямо на газопроводе высокого давления. В нарушение "Правил охраны газораспределительных сетей" утвержденных Постановлением президента РФ от 20.11.2000, работы по прокладке дорог и благоустройству, ЖК "Графская Славянка" ведет без согласования земляных работам с газораспределительной организацией.

Также у монополистов есть второе требование: запрет на использование дороги, расположенной на том же неудобном участке.

Вице-губернатор по ЖКХ и ТЭК Олег Коваль, в прошлом работавший в структурах "Газпрома", уверен, что весь коттеджный посёлок может "взлететь на воздух".

Постановка газопровода на кадастровый учёт не освобождает от ответственности застройщика. Скорей всего, суд будет на стороне "Газпрома" и собственникам придётся сносить постройки. Никому этот геморрой не нужен. Утверждает Коваль

Также он добавляет, что наличие этого газопровода очень опасно. "Это как мину на дачном участке обнаружить. Там никто не имеет право ни копать, ни ещё что-то делать".

Не удивительно, что такие подробности пугают покупателей участков.

Получается, что новоявленные жильцы только после покупки заветных квадратных метров подвергают свои жизни колоссальному риску. Не ровен час может произойти страшная трагедия. Слава богу, что к настоящему моменту ничего такого не произошло. Но, тем не менее, постройки хозяевам коттеджей сносить всё-таки придётся. Причём делать это они должны будут за свои кровные. Полагает Александр, ответивший редакции 47News по сети

Фото: сайт "Графская Славянка"