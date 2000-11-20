Застройщик "Армада-групп" строит коттеджный поселок на газопроводе высокого давления

Строительство поселка "Графская славянка" в Гатчинском районе Ленобласти идет прямо на газопроводе высокого давления. Кроме того, местные активисты уверены, что застройщик изменил русло реки Черная.

Строительство коттеджного поселка "Графская Славянка" застройщиком "Армада-групп" идет прямо на газопроводе высокого давления. Это выяснилось, когда один из владельцев участка в поселке обратились в АО "Газпром газораспредиление Ленинградской области". В компании подтвердили, что через земельные участки поселка проходит газопровод 1-ой категории диаметром 219 миллиметров.

В нарушение "Правил охраны газораспределительных сетей" утвержденных Постановлением президента РФ от 20.11.2000, работы по прокладке дорог и благоустройству, "Графская Славянка" ведет без согласования земляных работам с газораспределительной организацией. Из ответа "Газпрома"

У газопровода должна быть охранная зона в 10 метров. Компания оповестила о нарушениях администрацию Пудомягского сельского поселения и прокуратуру. Это сказано в официальном ответе природоохранного ведомства петербуржцу. По закону, построенные в зоне отчуждения дома могут быть снесены по решению суда. Такая практика у "Газпрома" уже есть: в некоторых регионах России компания заставляет собственников за свой счет сносить дома и постройки вокруг газопроводных труб.

Жители же соседнего коттеджного поселка "Покровское" заметили, что находящаяся недалеко от них река Черная стала подтоплять территорию, а также заболачиваться. Люди посчитали, что виной всему строительство "Графской Славянки". С жалобой на опасное для природы изменения русла активисты обратились в природоохранную прокуратуру Ленобласти.

Ведомство проверило сообщение от граждан. Прокуроры обнаружили, что берега реки Черная на протяжении 100 метров около поселка "Графская Славянка" вспахали и расчистили. Далее представители властей выяснили, что за этим стоит частное лицо.

Согласно объяснениям жителя поселка указанные работы им произведены по собственной инициативе, с целью приведения береговой полосы в порядок Из официального ответа прокуратуры

При этом ведомство отметило, что никаких документов на земельный участок и разрешения на работы у жителя поселка не было. Против мужчины планируют возбудить уголовное дело об административном правонарушении за нарушение водного законодательства.

Но для активистов осталось загадкой, почему за несанкционированные работы отвечает частное лицо. На Youtube-канале коттеджного поселка есть видео о постройка парковых зон в нем. На записи экскаватор откапывает канаву вдоль газонов, пока невдалеке собирают детскую площадку. По мнению жителей, именно эти работы привели к изменениям в реке.

Фото: сайт "Графская Славянка"

Видео: Youtube / Коттеджный поселок Графская Славянка