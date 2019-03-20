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Гастрономический кластер построят во Всеволожске
Сегодня, 18:07
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Гастрономический кластер построят во Всеволожске

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Пространство появится на территории ЖК "А101 Всеволожск".

В ЖК "А101 Всеволожск" возведут гастрономическое пространство под названием "PROеду". Об этом рассказали в пресс-службе группы компаний "А101". 

В кластере планируют открыть ресторан на 60-80 мест, семейное кафе на 50 мест, пекарню и еще ряд заведений. Все точки будут размещены на первых этажах жилых домов.

Уникальное общественное и рекреационное пространство "Место для всех" на территории проекта и новая гастрономическая зона могут привлечь в локацию туристические потоки как из соседних районов, так и из самого Петербурга.

Булат Мирзаханов, руководитель направления разработки продукта ГК "А101"

Отметим, что ЖК построят на участке 12,9 га. Площадь жилья составит 119,5 тыс. "квадратов". 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге создали онлайн-проект для удобства туристов.

Фото: Pxhere

Теги: всеволожск, гастрономический кластер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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