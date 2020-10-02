Гастарбайтеры требовали от соотечественника в Петербурге передать им 127 тыс. рублей

Сотрудники полиции задержали трех мужчин, которые подозреваются в вымогательстве денег у своего "коллеги". Все они подрабатывают разнорабочими на стройке, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
Сообщение о происходящем на Дегтярной улице поступило 29-го сентября. По словам очевидца, несколько граждан избили мужчину и силой посадили его в красный автомобиль "Фольксваген". В результате плана "Перехват" через три часа полицейские установили местоположение злоумышленников и их жертвы. Их обнаружили в коттеджном поселке под Всеволожском.
Потерпевшему, 23-летнему гражданину одной из стран Средней Азии, потребовалась медицинская помощь. По подозрению в совершении преступления были задержаны три его соотечественника. Они требовали у мужчины 127 тыс. рублей в счет долга своего "коллеги".
Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство". Задержанных поместили под стражу.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге поймали двух любителей чужих элитных автомобилей.
Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
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