В Петербурге поймали двух любителей чужих элитных автомобилей

Угонщики работали сообща и оказались неоднократно судимыми ранее.

В последний день сентября петербургские полицейские задержали двух автоугонщиков, специализирующихся на элитных машинах. Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, дорогостоящие иномарки пропали в двух районах Петербурга в минувшем июле.



Машин лишились два петербуржца, проживающие на улице Добровольцев и на Среднерогатской улице. У одного из потерпевших угнали "Ленд Ровер Дискавери", у второго – "Тойоту Ленд Крузер".



Пойманными злоумышленниками оказались 34-летний и 35-летний жители Ленобласти, ранее неоднократно судимые за кражи, нарушение ПДД и сбыт наркотиков. В ходе обыска по месту проживания угонщиков обнаружили 11 комплектов регистрационных автомобильных знаков, устройства для взлома машин, документы и 41 комплект ключей от автомобилей самых разных марок, среди которых оказались "Порше", "Ягуар", "Лексус", "БМВ".



Возбуждены уголовные дела, злоумышленников поместили в изолятор.



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