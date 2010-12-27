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Неизвестный в рабочей одежде упал с десятиметровой высоты на Коломяжском
Сегодня, 10:29
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nastya960

Неизвестный в рабочей одежде упал с десятиметровой высоты на Коломяжском

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Пострадавший находится в больнице, его личность устанавливают полицейские.

В жилом комплексе на Коломяжском проспекте произошло ЧП  с участием рабочего. Об этом в полицию сообщил очевидец.

Инцидент произошел 25 сентября около шести часов вечера. Неизвестный мужчина в рабочей одежде упал с высоты десяти метров. Предположительно, мужчина упал со строительного объекта.

Пострадавший находится в больнице, его личность устанавливают полицейские. Сотрудники правоохранительных органов опрашивают свидетелей.

Ранее бомж вывалился из окна третьего этажа на Занаевском проспекте.

Фото: Piter.TV

Теги: коломяжский проспект, падение с высоты, рабочий
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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