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Молодой бомж вывалился из окна третьего этажа на Занаевском проспекте
Сегодня, 12:31
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Cherepanov

Молодой бомж вывалился из окна третьего этажа на Занаевском проспекте

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Мужчина отбил себе обе стопы.

В понедельник, 26 августа, в Красногвардейском районе с высоты третьего этажа выпал 24-летний мужчина. Инцидент произошел у дома №61/2 на Занаевском проспекте. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Мужчина упал на козырек здания и отбил себе обе стопы. Скорая помощь, которую вызвали в 2:15, забрала его в Александровскую больницу. Там пострадавший рассказал медикам, что он бездомный.

На данный момент подробности происшествия уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что водитель скончался за рулем "Газели" на Октябрьской набережной.

Фото: Pixabay

Теги: бомж выпал из окна, красногвардейский район, происшествие спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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