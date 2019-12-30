Гарюгина могут признать Почетным гражданином Петербурга

Свой пост начальника метрополитена Гарюгин занимает уже 30 лет.

Депутаты петербургского ЗакСа рассказали, что начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Владимир Гарюгин может претендовать на звание Почетного гражданина города. Об этом рассказал "Петербургский дневник".

По словам депутата Александра Тетердинко, Гарюгин уже 30 лет занимает свою должность и многое сделал для развития метро. Парламентарий отметил, что именно при Гарюгине ликвидировали размыв и открыли множество новых станций. Также с таким начальником подземка достойно эксплуатирует построенные станции.

Тетердинко выразил надежду, что спустя десять лет депутаты отметят 40-летие Гарюгина на посту главы метрополитена. Также депутат пообещал рассмотреть предложение внесения Гарюгина в Почетные граждане Петербурга, если такое предложение поступит.

Ранее мы писали, что в Ленобласти решат, каким городам присвоят почетные звания.

Фото: Piter.TV