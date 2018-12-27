Гарибашвили: Грузия надеется примирить Армению и Азербайджан

Премьер рассказал о стремлении организовать новые форматы общения на замену устаревшим.

Ираклий Гарибашвили напомнил, что Грузия надеется примирить Армению и Азербайджан. Об этом глава местного правительства сообщил коллегам в ходе выступления на 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Власти Тбилиси стремятся быть надежными посредниками в вопросе нормализации контактов и сохранения региональной безопасности, утверждения необходимого мира и стабильности.

Мы готовы стать центром для диалога. Именно с таким намерением Грузия способствует мирной инициативе соседства, которая подразумевает участие всех трех государств Южного Кавказа. Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Грузии

В Грузии призвали заняться заменой уже существующих форматов обсуждений. Ираклий Гарибашвили напомнил о помощи Грузии в июне 2021 года, когда Азербайджан передал Армении 15 военнослужащих, а Ереван отправил в Баку карты минных полей. В качестве еще одного примера чиновник вспомнил организацию встречи министров внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, проведенную в Тбилиси 16 июля 2022 года.

Грузия впервые, как стала независимой, прожила 10 лет в мире.

Фото и видео: YouTube / Организаций Объединенных Наций