Гальцев показал видео с признанием Петросяна за рюмочкой

Артисты встретились в Театре эстрады имени Аркадия Райкина.

Художественный руководитель Театра эстрады имени Аркадия Райкина в Петербурге Юрий Гальцев опубликовал в Instagram видео с юмористом Евгением Петросяном. Артист за рюмочкой водки рассказал о своих впечатлениях от актерского пристанища.

"Я понимаю на вашем примере, что театр не просто творческая единица, но и очаг, в котором живут и развиваются актеры. Мастера молодеют при молодых актерах, а они уже матереют при мастерах", - заявил Петросян.

Гальцев горячо поблагодарил коллегу за приятные слова и добавил, что Евгений Ваганович очень часто выручал его. "И это правда!!! И ничего кроме правды!!!", - написал юморист.

Отметим, что речь Петросяна понравилась не только худруку Театра эстрады имени Аркадия Райкина, но и пользователям интернета. "Приятно на них смотреть, порядочность и искренность! Старая школа!", "Талантище", "Потрясающе!!! Потрясающе", "Обожаю Гальцева! Сегодняшние новомодные юмористы, типа Камеди и прочие, это просто пародия на вас!" – написали они.

Ранее мы писали, что Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике.

Видео: Instagram / galtsev_yuriy