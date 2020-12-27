Гайд-парк на площади Ленина в Петербурге перестал существовать

Площадка для проведения публичных мероприятий закрылась из-за постановления правительства.

На площади Ленина в Петербурга закрылся гайд-парк, который активно использовали горожане для проведения публичных мероприятий. Об этом на выступлении с докладом в Мариинском дворце рассказал уполномоченный по правам человека в Петербурга Александр Шишлов.

Омбудсмен напомнил, что данный гайд-парк образовался в феврале 2019 года вместе с тремя другими аналогичными площадками постановлением правительства города. Согласно нему, площадка была временной до принятия закона, изменяющего нормы "предельной заполняемости специально отведенных мест". В 2020 году власти приняли закон об этой норме, которая не может быть меньше 500 человек, а постановление о четырех гайд-парках сочли формально утратившим силу. Шишлов подчеркнул, что после снятия коронавирусных ограничений горожане не смогут воспользоваться площадью Ленина как территорией для проведения публичных мероприятий, на которой не требовалось согласование.

Также Шишлов напомнил, что повторному рассмотрению подлежит вопрос ограничений на проведение мероприятий у зданий, где находятся объекты культуры, образования и медицины. Омбудсмен отметил, что комитет по законности внес поправки в этот законопроект, по сути вовсе запретив проводить мероприятия у таких зданий. Формулировка комитета противоречит постановлению Конституционного суда.

В ходе доклада Шишлов также припомнил непоследовательность применения коронавирусных ограничений.

Так, если люди, участвующие в массовых публичных мероприятиях и одиночных пикетированиях, подвергались задержаниям и привлечению к административной ответственности, даже если они соблюдали социальную дистанцию и использовали СИЗ, то участники массовых культурных, спортивных и иных мероприятий к такой ответственности не привлекались. Александр Шишлов

В качестве примера омбудсмен привел августовский полумарафон "ЗаБег.РФ", в котором участвовали восемь тысяч человек. Сравнение крупного марафона и акции с 20 участниками уполномоченный по правам назвал недопустимым. Шишлов подчеркнул, что ограничение права на свободу мирных собраний должно определяться исключительно санитарными причинами, и что нелогичное поведение властей в части ограничений подрывает доверие людей.

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