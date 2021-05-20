Количество коррупционный преступлений в Петербурге выросло на 29%

К уголовной ответственности привлекли 308 человек.

В Петербурге зафиксировали рост зарегистрированных коррупционных преступлений. В 2021 году их было на 29% больше, чем в 2020. Об этом с трибуны в Мариинском дворце сообщил начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин.

К уголовной ответственности привлекли 308 человек. Всего за год выявили 332 факта взяточничества. В 12 случаях полиция имела дело с организованными группами.

Также увеличились показатели по раскрываемости казнокрадства, хищения и нецелевого использования бюджетных средств. Региональное ГУ МВД пресекло 174 подобных преступлений. Большинство из них причинили ущерб в крупном размере. В бюджет вернули 1,3 млрд рублей. Уголовную ответственность понесли более 60 человек.

Напомним, 16 марта Роман Плугин выступил с отчетом перед депутатами. Он дал общую характеристику количеству преступлений в городе, а также прокомментировал задержания на митингах.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга