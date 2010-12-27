ГУ МВД назвало количество задержанных петербуржцев

Данные разнятся с информацией самих активистов.

Начальник Главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ Юрий Валяев назвал количество петербуржцев, задержанных в ходе акции против пенсионной реформы. Во время своего доклада в ЦИК РФ он озвучил число в 100 человек. По предварительной информации СМИ полицейские задержали около 500 людей. Стоит отметить, что акция протеста завершилась в Санкт-Петербурге в 18:30 и продлилась более четырех часов.

Напомним, что ранее акция протеста была согласована со Смольным, однако позднее администрация города запретила проводить акцию на территории площади Ленина из-за прорыва трубы и предложила перенести место. Организаторы отказались и заявили, что митинг пройдет по расписанию в ранее согласованном точке. По предварительной информации на акцию пришло около 2 тысяч человек. Правоохранительные органы ответили на это массовыми задержаниями. Среди задержанных оказались несколько пенсионеров, одному из которых стало плохо, подростки и даже школьники. Известно о случае, когда молодому человеку разбили голову дубинкой.

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