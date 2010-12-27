В Петербурге задержали 300 митингующих

На акцию протеста в городе на Неве пришло около 2 тысяч человек.

Несогласованный митинг против пенсионной реформы обернулся массовыми задержаниями. В паблике "Помощь задержанным в Питере" активисты сообщают о 300 задержанных.

В день акции в социальных сетях большой резонанс набирает тема действия правоохранительных органов. В СМИ появляются все больше фото людей, попавших под руку полицейских. Среди задержанных оказались несколько пенсионеров, одному из которых стало плохо, подростки и даже школьники. Известно о случае, когда молодому человеку разбили голову дубинкой.

Всех задержанных на автобусах увозят в разные отделения полиции. В сети активисты пытаются организовывать им помощь в виде еду и воды.

Напомним, что по предварительным данным на акцию протеста в городе на Неве пришло около 2 тысяч человек. Чтобы не дать возможности протестующим устроить мирное шествие, ОМОН перекрыл Литейный и Сампсониевский мост. На Дворцовой площади протестующих также ждут сотрудники правоохранительных органов.

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