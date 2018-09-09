Видео: на митинге в Петербурге людей не пускают на проезжую часть

На акцию против пенсионной реформы пришло около 2 тысяч человекю

Мобильный корреспондент Piter.TV прислал ролик как на митинг против пенсионной реформы в Петербурге прибыли отряды правоохранительных органов.

По словам очевидцев, люди в форме мешают протестующим выходить на проезжую часть. Отмечается, что среди росгвардейцев много молодых ребят. Более опытные сотрудники ОМОНА оцепили территорию ближе к площади. На месте также дежурят сотрудники ГИБДД.

На митинг против пенсионной реформы пришло около 2 тысяч человек. Основную массу протестующих составляют люди от 25 до 40 лет, однако сказать свою слова против повышения пенсионного возраста приши также школьники, пожилые люди и целые семьи.\

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