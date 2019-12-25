В Колпино завершилась масштабная реконструкция теплосетей

Работы закончились на два месяца раньше.

Компания ГУП "ТЭК СПб" на два месяца раньше завершила масштабную реконструкцию теплосетей в Колпино. Работы велись в квартале между улицами Павловской, Карла Маркса, Веры Слуцкой и проспектом Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Подрядчик проложил на объекте более 7,5 км гибких сетей. Их срок службы составит 30 лет. Современные теплосети обеспечат надежное теплоснабжение 104 зданий, в том числе трех детских садов, пяти школ и 15 медицинских учреждений.

Прошлые сети проложили в 70-80-х гг., они были сильно изношены. Перекладка велась с опережением графика. В ноябре подрядчик завершил благоустройство на месте работ, вывез строительный городок и временную тепловую сеть.

Ранее мы писали, что бригада "Теплосети" отремонтировала трубопровод, который прорвало на Маршала Захарова.

Фото: ВКонтакте / ГУП "ТЭК СПб"